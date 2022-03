Ad aderire al progetto le storiche multisale messinesi “Apollo”, nel cuore della città, diretta da Loredana Polizzi, “Iris”, in località Ganzirri, diretta da Umberto Parlagreco e “The Screen Cinemas”, brand guidato da Salvatore Palmeri con i cinema all’interno del Centro commerciale di Tremestieri e del Parco Corolla di Milazzo.

«Abbiamo subito sposato il progetto del commissario Firenze – evidenza Parlagreco, rappresentante per Messina dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema – che riteniamo originale oltreché utile sia per aumentare le somministrazioni e cercare di tornare alla normalità, sia per promuovere il cinema massacrato negli scorsi mesi dai lockdown e che adesso torna a vedere la luce alla fine del tunnel, in particolare trasmettere ai bambini che solo attraverso il prezioso strumento della vaccinazione, è possibile ritrovarsi nei luoghi magici come le sale cinematografiche per vedere un bel cartone o film per l’infanzia in compagnia dei propri genitori e in totale sicurezza».