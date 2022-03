Si sono svolti dal 23 al 27 febbraio a Rimini i Campionati Italiani indoor 2022 di Tiro con l’Arco. La 49esima edizione nella consueta location all’interno dei padiglioni B5-D5 della Rimini Fiera ha richiamato oltre 1300 arcieri. E nella seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Indoor riminesi tutto dedicato ai compound il miglior risultato mamertino col bronzo a squadra.

Mentre sale sul tetto d’Italia tra le squadre maschili per la terza volta nella sua storia il Kappa Kosmos Rovereto (Mior, Sut, Capovilla) con il 229-227 sugli Arcieri del Torrazzo (Fiorani, Fregnan, Ibba) è considerata una favolosa medaglia di bronzo quella della Pama Archery (Daniele Bauro, Rosario Sidoti, Roberto Sottile) grazie al 232-230 sugli Arcieri Solese (Della Stua, Leotta, Rota).

Grande soddisfazione del sodalizio milazzese tra le più attive del Sud Italia e soprattutto del tecnico Mike Palumbo: «Ho gioito con loro come se fossero miei successi personali – confida Mike Palumbo – perché sia Daniele Bauro, che Roberto Sottile e non ultimo Rosario Sidoti rappresentano delle punte di diamante del nostro gruppo e per me questo bronzo a Rimini è una grande conferma delle potenzialità dei più giovani e delle nostre possibilità di migliorarci. Perché l’impegno quotidiano paga sempre e questi risultati ne sono una prova evidente».