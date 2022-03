Simonetta Agnello Hornby a Milazzo in occasione delle manifestazioni per celebrare la festa della donna. Giovedì 3 marzo, alle 18, nella Biblioteca Comunale di Palazzo D’Amico, la Fidapa BPW Italy (sezione Milazzo) la libreria Mondadori di Angelica Furnari con il patrocinio del Comune di Milazzo, assessorato beni e attività culturali, ospiterà l’avvocato e scrittrice che incontrerà il pubblico e presenterà il suo ultimo libro “Punto pieno” edito da Feltrinelli. All’incontro interverranno l’assessore ai beni culturali Francesco Alesci, il presidente del Distretto Sicilia della Fidapa, Carmela Lo Bue, la presidente della sezione milazzese, Mariella Morabito. Modera Angelica Furnari, libraria e vicepresidente della Fidapa di Milazzo.

In ottemperanza alle norme anti covid-19, l’ingresso sarà consentito con green pass e mascherina, fino ad esaurimento posti.

L’autrice in mattinata incontrerà gli studenti dell’Istituto Leonardo Da Vinci, per un progetto lettura coordinato dalla professoressa Zucconi, introdurrà la dirigente scolastica Stefania Scolaro.

Donna potente e molto “pratica”, Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo nel 1945, vive dal 1972 a Londra ed è cittadina italiana e britannica. Laureata in giurisprudenza all’Università di Palermo, ha esercitato la professione di avvocato aprendo a Brixton lo studio legale “Hornby&Levy” specializzato in diritto di famiglia e minori. Ha insegnato diritto dei minori nella facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Leicester ed è stata per otto anni part-time Presidente dello Special Educational Needs and Disability Tribunal. La Mennulara, il suo primo romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 2002 è stato tradotto in tutto il mondo. Tutti i suoi libri sono stati best seller e hanno venduto in Italia più di un milione di copie. Ha sempre cercato di legare la professione di avvocato e la sua scrittura all’impegno per sostenere le cause dei minori, delle vittime di violenza domestica e degli emarginati.

Il 2 giugno 2016 il Presidente della Repubblica le ha conferito l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale.