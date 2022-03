Gianfranco Caruso, presso il negozio “Vision Ottica” di Via Giacomo Medici a Milazzo. Per info 393.9063569 anche whataspp Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin







OGGI MILAZZO SOCIAL «L’invio del materiale – dicono in un comunicato stampa – è in programma per venerdì mattina chi lo desiderasse potrà partecipare. La raccolta sarà a cura del club ed i beni acquistati potranno essere consegnati al nostro socio, presso il negozio “Vision Ottica” di Via Giacomo Medici a Milazzo.

Il Rotary club di San Filippo del Mela, condanna il ricorso alla guerra come mezzo per la risoluzione dei conflitti internazionali ed è particolarmente vicino e solidale a tutto il popolo Ucraino. Il club è in costante contatto con cittadini e soci rotariani ucraini i che hanno chiesto beni di prima necessità che scarseggiano come bende, garze, disinfettanti, cerotti, siringhe, guanti, antifiammatori, alimenti e veestiti per adulti e bambini.