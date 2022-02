Milazzo, interventi di bitumatura in via Botteghelle, Fiumarella e Leone II Papa

Milazzo, interventi di bitumatura in via Botteghelle, Fiumarella e Leone II Papa

Proseguono i lavori di bitumazione delle strade. Dopo gli interventi in via Acqueviole, San Paolino, gli operai della ditta appaltatrice hanno portato a compimento la bitumatura di parte delle vie Botteghelle, Fiumarella e Leone II Papa, eliminando anche le criticità presenti a San Marco dove sorgono la chiesa e il centro sociale. Nei prossimi giorni altri interventi sul territorio comunale.

L’Amministrazione ha reso noto che l’intervento in via del Marinaio è stato differito in quanto si attende l’esecuzione di lavori da parte dell’Enel già programmati per evitare di dover, dopo la bitumatura, procedere ad un taglio stradale che vanificherebbe quanto fatto.