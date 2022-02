Centro di Milazzo senza acqua, guasto idrico in via Risorgimento

Centro di Milazzo senza acqua, guasto idrico in via Risorgimento

Il servizio idrico del Comune informa che per l’esecuzione di un intervento alla rete idrica nella via Risorgimento dove si è verificato un danneg-giamento, provocato da una ditta impegnata in lavori non appaltati dal Comune, questa mattina a partire dalle 11 si renderà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nel centro cittadino. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro le 14.