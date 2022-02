Sono tre i tronconi dell’inchiesta che ieri ha scosso il comprensorio di Barcellona e Milazzo con l’emissione di 86 ordinanze di custodia cautelare. Si spazia dal racket, controllo delle discoteche, prostituzione, bische clandestine, spaccio di sostanze stupefacenti, scambio elettorale, controllo del settore ortofrutticolo. Secondo le accuse degli inquirenti ai vertici Carmelo Vito Foti, Ottavio Imbesi (deceduto) e Mariano Foti. Le indagini sono state portate avanti dalla Procura antimafia di Messina guidata da Maurizio de Lucia e dai carabinieri grazie al lavoro del procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dei sostituti della Distrettuale antimafia Fabrizio Monaco, Antonella Fradà e Francesco Massara. Oltre alle 86 misure cautelari sono state sequestrati beni per un milione di euro. Tre società: una nel settore immobiliare utilizzata per agevolare l’esercizio della prostituzione con appartamenti dati in affitto e due del settore della vendita all’ingrosso di ortofrutta.

