A quanto pare lo scontro sarebbe avvenuto tra il Maggiolino che proveniva da Barcellona e la Toyota che si stava immettendo nello svincolo. L’Audi si trovava ferma allo stop in uscita dallo svincolo ma è stata coinvolta dalle altre auto.

Auto semi distrutte e airbag aperti. Allo svincolo di Ponente, lungo la litoranea, poco prima delle 13,30 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto. Si tratta di un Maggiolino Volkswagen marrone, un’Audi A4 grigio scuro e una Toyota Corolla blu. A prima vista molti automobilisti hanno temuto il peggio ma ad essere stato trasportato in ospedale con il 118 è stato solo un conducente per controlli.

