Senza esito del tampone molecolare il reparto di cardiologia dell’ospedale di Milazzo respinge il ricovero di un’anziana donna di Lipari. La signora necessitava di un trasferimento notturno per motivi di salute. La notizia è stata riportata oggi Eolie News. Il giornale eoliano precisa che sull’isola non c’è alcun posto che, durante la notte, effettua questo tipo di esame. Così con l’elisoccorso pronto per il trasferimento è scattata la ricerca di un posto in altra struttura ospedaliera. Ricerca andata avanti, per diverse ore, perchè non si trovavano posti e il rifiuto del nosocomio di Milazzo ha scatenato la comprensibile rabbia ed esasperazione dei familiari. In ospedale sono giunti anche i carabinieri.

Alla fine la donna è stata ricoverata, dopo un tampone rapido (risultato negativo) all’ospedale Piemonte di Messina. Per fortuna le sue condizioni, durante le lunghe ore di attesa, non si sono aggravate.