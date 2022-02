Il Comune di Milazzo ha aderito all’associazione promossa da alcune municipalità siciliane per la valorizzazione dei Castelli siciliani. La giunta ha approvato lo schema e l’atto costitutivo per avviare tutte quelle iniziative finalizzate a mettere in rete attività culturali che si svolgono nei castelli di ciascuna città: dal più piccolo a quello più imponente come la cittadella fortificata mamertina.

