Una nuova uscita per Axel. La canzone che si chiama “Loco” ed è un brano dedicato alla sua ragazza. In coincidenza dell’uscita del nuovo singolo partirà un progetto di pomeriggio giovani con la collaborazione di Pierluigi Bevacqua e Marco Amato, alla console dj Ninni Cianciolo. Pomeriggi che a partire da fine febbraio alle 17.30 in un locale milazzese faranno ballare tanti ragazzi con l’esibizione di Axel e del vocalist Emanuel Piraino, suo braccio destro.

Ecco il brano: