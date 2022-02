Quasi cinquanta positivi in meno rispetto a ieri. Il report di oggi della piattaforma dell’Usca è di 694 persone ancora contagiate dal virus. Intanto arriva la nuova carta dei servizi dell’Ufficio covid rivolta ai cittadini. Tremta pagine con informazioni utili e facili da consultare per sapere tutto riguardo vaccinazioni, positività, validità dei certificati e conoscere progetti e servizi legati all’emergenza. «Si tratta del primo documento completo, esaustivo, facile e veloce da consultare con impatto grafico immediato – spiega il commissario Alberto Firenze – trenta pagine in cui ogni cittadino può avere un quadro chiaro di tutto che concerne il covid, come prevenirlo attraverso la vaccinazione e cosa fare prima della somministrazione, come scoprire e affrontare l’eventuale positività e quali servizi e attività sono messi a disposizione dalle istituzioni. Sarà aggiornata periodicamente»

Il progetto, di concerto con ASP, Università di Messina e Regione Siciliana, è stato curato dal commissario Firenze insieme con la professoressa Giovanna Spatari, presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro e prorettrice al “Welfare e alla Politiche di genere” dell’UniMe, in collaborazione con la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’ateneo. L’elaborazione dei contenuti è stata realizzata da Amadeo Colombo, Antonella Calabrò e Martina Mascaro; advisor Giovanni Molino e Alessia Conti; produzione grafiche e layout Simona Zagarella, Giuseppe Blanca e Andrea Parisi.

È possibile consultare il pdf della carta su questo link:

https://www.flipsnack.com/AF9C7A99E8C/carta-dei-servizi-covid-19-dk3yukhgvu.html o attraverso il qr code in allegato.