L’assessorato alla Cultura ha erogato un contributo agli organizzatori di alcuni spettacoli inseriti nella programmazione estiva del Comune di Milazzo a parziale copertura delle spese sostenute. Complessivamente si tratta di 17500 euro. Ad ottenere i fondi sono stati l’Asd Danzanima per lo spettacolo “Convivium del 27 agosto, 1.500 euro; l’Associazione Estreusa, per gli spettacoli del circuito “Teatri di Pietra”, 4.500 euro; l’associazione Glamour Production per la selezione provinciale di “Miss Italia 2021” del 22 agosto, 2500 euro; la Pro Loco Milae per l’evento Milazzo Gourmet che si doveva tenere a settembre ma poi è stato rinviato al 3, 4 e 5 dicembre, 9 mila euro.

Grandi esclusi gli eventi più significativi e di maggiore impatto come Il Mish Mash e il Milazzo Film Festival. Nella relazione che accompagna la determina, però, viene sottolineato che queste manifestazioni sono state oggetto di non meglio precisate «compartecipazione in termini di beni e servizi messi a disposizione dall’Ente».

Ad esempio, in una determina dal vago oggetto «Liquidazione per servizi resi in occasione di un evento estivo” (n.701 del10 novembre 2021), in virtù del patrocinio concesso alla Società “Italian Television Network” organizzatrice del Gran Galà dei Porti, vengono liquidati 2400 euro alla Ngonia Bay srl. La società che gestisce una struttura ricettiva era stata individuata dai promotori dell’evento come base logistica per l’accoglienza degli ospiti e del personale di supporto in quanto adiacente all’area in cui si è svolta la manifestazione. I fondi erogati dal comune, in parte, sono frutto i una sponsorizzazione privata di una compagnia di navigazione e le somme girate alla società. Per le altre iniziative non si conoscono (o sono sfuggite ai più) similari trattamenti.

Non sono ben chiari i criteri con cui sono stati scelte le manifestazioni a cui concedere un contributo economico tenendo in considerazione anche la dimensione degli eventi rimasti fuori come il Mish Mash e il Milazzo Film Festival (quest’ultimo avrebbe goduto solo dell’utilizzo di Palazzo D’Amico durante una serata di pioggia e il palco per le proiezioni a Piazza Duomo, ad esempio). La selezione di Miss Italia si è tenuta nell’Atrio del Carmine senza grandi clamori e tra il pubblico contingentato solo politici con relativi accompagnatori e parenti stretti delle partecipanti. Tra l’altro della possibilità di ottenere un contributo si è saputo solo a conclusione del cartellone estivo con la pubblicazione di una determina del 6° Settore che rendeva operativo un atto di indirizzo dell’amministrazione Midili impegnando 40 mila euro, in cui si invitavano «gli organizzatori degli spettacoli estivi inclusi nel calendario predisposto dall’Amministrazione a presentare rendiconto economico degli eventi».

DIETRO LE QUINTE. L’intento dell’amministrazione Midili è quello di anticipare il cartellone estivo con l’organizzazione di iniziative già nel periodo di giugno per vivacizzare Milazzo oltre ai consueti periodi di movimento turistico. Tutto dipende, però, dalla possibilità di allestire all’interno della cittadella fortificata il nuovo “teatro” da oltre 1500 posti. Ad oggi vi sarebbero dubbi sull’area in cui realizzarlo dopo lo smontaggio della gradinata storica avvenuta in queste settimane.