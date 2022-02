You Gimme Lovin’” della star Kamaliya è arrivato in Italia in rotazione su tutte le radio e tv dal 14 Febbraio, grazie alla promozione della GtStudio Recordings Publishings che ha acquisito in esclusiva per l’Italia le licenze del nuovo singolo dell’artista pop dance ucraina. Vincitrice di Miss Mondo nel 2008, Kamaliya (vero nome Natalya Shmarenkova) con “You Gimme Lovin’” ha già superato 1 milione di visualizzazioni sulla sua pagina ufficiale di YouTube! Il precedente singolo di Kamaliya “Freedom” detiene il record di permanenza nella Top 100 tedesca di MTV per un periodo di oltre due anni. Kamaliya non è solo una cantante, ma anche un’attrice ed una modella. Una voce sensazionale, una cantante che suona anche il violino e scrive le sue canzoni.

Diventato virale il video del famoso spettacolo ucraino “Freedom” e la canzone è pubblicata in tre lingue: ucraino, russo e inglese. Kamaliya: “La coreografia è stata realizzata in tre settimane. Il video è stato girato durante i pochi giorni in cui la quarantena è stata revocata in Ucraina e mi è piaciuto molto quello che è stato girato sul palco, perché mi sono davvero mancate le esibizioni durante questa pandemia. Il video caratterizza non solo semplici sequenze di ballo, Kamaliya è apparsa nel video in tre diversi look, in un ruolo un po’ insolito per se stessa, tuttavia, come sempre, adorata dal sesso opposto”. Questo è esattamente ciò che la regista Inna Grabar ha voluto presentare al pubblico. Inna Grabar: “Mi piace come si muove Kamaliya, come balla… Abbiamo ballato in ogni angolo del set! E’ molto facile lavorare con lei, lei sola è come un’orchestra al completo, semplicemente una donna straordinaria”.

Guarda il video:

Siti Ufficiali:

