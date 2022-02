La docente Maria Teresa Collica e padre Santino Colosi sono ufficialmente diventati consiglieri del Cda della Fondazione Lucifero. Nulla da fare, però, per l’elezione del presidente dell’Ipab di Capo Milazzo rinviata al 28 febbraio. Ben tre le votazioni avvenute nella seduta convocata ieri dal commissario ad acta Giannettino che non hanno permesso a nessuno di raggiungere il quorum. L’unico risultato è stato l’insediamento dei due neo componenti i quali non si erano presentate alle convocazioni precedenti.

Nella prima votazione hanno riportato un voto ciascuno i consiglieri Franco Scicolone e Gino Puglisi, nella seconda e nella terza due voti, sempre Scicolone. In tutte e tre le votazioni vi sono state due schede bianche verosimilmente dei due nuovi rappresentanti. Ago della bilancia sarà il quinto componente che dovrà nominare il Provveditorato agli studi per sostituire la dimissionaria Delfina Guidaldi. Il consigliere anziano Puglisi (attuale presidente facente funzioni) ha convocato la prossima seduta per il 28 febbraio alle 12.