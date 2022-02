Far emergere talenti e valorizzare eccellenze nel campo dell’informatica senza tralasciare l’impegno verso una riflessione sulle tecnologie digitali e sul loro uso consapevole tra i giovani: è questo l’impegno che l’Itet “Leonardo da Vinci” si è assunto accettando la sfida della partecipazione alle selezioni scolastiche Nazionali per la XXII edizione della Olimpiadi Internazionali di Informatica che si basano su un accordo tra il Ministero dell’Istruzione e l’Aica, l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo automatico. Lo scorso 8 febbraio 2022, nei laboratori dell’Istituto, gli alunni delle classi dell’indirizzo di Informatica si sono cimentati nella risoluzione di esercizi di carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione, questi ultimi proposti in pseudocodice, nell’ottica di una sana competizione dove ognuno può misurare le proprie capacità ed esprimere le proprie attitudini. La Scuola italiana da alcuni anni ha attivato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PSDN) proprio per introdurre e incrementare l’utilizzo delle tecnologie digitali con tutti i vantaggi che ne derivano; vantaggi che, tuttavia, non sono disgiunti dai pericoli insiti all’interno della rete, pericoli in cui i ragazzi incorrono quando utilizzano le tecnologie digitali in modo inconsapevole e senza limitazioni. Per avviare un momento di ampia riflessione proprio su questi temi, l’Itet ha organizzato le selezioni unendo la prima giornata della competizione ad un altro importante avvenimento che si celebra ogni anno a Febbraio, il “Safer Internet Day”, la Giornata Mondiale della Sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. In aggiunta all’evento, gli studenti del corsi di informatica hanno potuto seguire il corso Cisco Networking Academy gratuito “Get Connected”.

La “Giornata Mondiale della Sicurezza”, il cui motto è “Together for a better life”, patrocinata dal MIUR a cui l’istituto ha partecipato si è svolta nell’Aula Magna con l’adesione ad un fitto il programma di iniziative, coordinate dal Consorzio del Safer Internet Centre Italia, incentrate sulla presentazione di laboratori digitali, webinar tematici, dirette web con esperti e culminate con la definizione ufficiale delle nuove Linee di orientamento per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La manifestazione è stata trasmessa in streaming sui canali social del Ministero dell’Istruzione. Una giornata importante, quella dell’8 Febbraio, dove la sfida delle eccellenze in campo informatico si è coniugata con un confronto collettivo che parte dall’analisi dei dati, come quelli commissionati da “Generazioni Connesse”, il progetto coordinato dal Ministero dell’Istruzione sulla quantità e la qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi. Secondo le stime, 1 ragazzo su 5 si definisce praticamente “sempre connesso”, 6 su 10 sono “online dalle 5 alle 10 ore al giorno”. Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, complice anche la pandemia, che ha ridotto per un lungo periodo la socializzazione. Secondo i dati diffusi dal Miur gli episodi di cyberbullismo sono aumentati del 59%. «Partecipare ad eventi così importanti – sottolinea la dirigente scolastica Stefania Scolaro – “oltre a valorizzare le eccellenze , vista l’importanza strategica dovuta al quotidiano uso del digitale, accompagna gli studenti ad affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro e sviluppa la formazione tecnologica e professionale dei giovani. La nostra azione didattica, nel sostenere questo importante percorso di crescita culturale, è altresì finalizzata a potenziare l’autonomia personale per permettere ai nostri alunni di comprendere i rischi e le insidie che la rete può nascondere. Un compito che impegna tutti, non soltanto la scuola e che serve a rendere maggiormente consapevoli le giovani generazioni».