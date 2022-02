La nuova struttura organizzativa dell’Ente, risulta articolata nei settori come segue: Sindaco (Ufficio Staff, Segreteria particolare del Sindaco, Ufficio Stampa); Segretario Generale (Prevenzione corruzione e trasparenza, Nucleo di valutazione, Presidenza commissione concorso per reclutamento personale); 1° Settore: Affari Generali (6 servizi); 2° Settore: Finanze e Tributi (5 servizi); 3° Settore: Polizia Locale (4 servizi); 4° Settore: Ambiente e Territorio (6 servizi); 5° Settore: Lavori Pubblici, Patrimonio, Attività Produttive (6 servizi); 6° Settore: Servizi Sociali, Sport, Turismo, Spettacolo, Beni Culturali (2 servizi). Sarà ora compito del Segretario Generale procedere al coordinamento dell’attuazione della modifica organizzativa deliberata, ivi inclusa l’adozione, se necessario, di eventuali provvedimenti di assegnazione ai settori, o ai servizi, di nuova destinazione.

