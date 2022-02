Organizzata dalla Questura di Messina in collaborazione con la Confesercenti Messina, il Comune e l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, si è svolta stamattina a Messina, la premiazione del concorso indetto dalla Polizia di Stato “L’albero dei desideri”. Gli alunni della secondaria Garibaldi si sono cimentati con delle lettere in cui hanno espresso i loro desideri, manifestato le preoccupazioni e chiesto consigli alla polizia di stato su un mondo più vivibile e sicuro. Sono state premiate tre alunne della secondaria Garibaldi, Sofia Catanzaro della II E, Cristina Pontoriero della III C e Chiara Rosta della II C accompagnate dalla professoressa Maria Grazia Caliri, referente concorsi. L’evento è stato presentato dal conduttore Salvo La Rosa.

Molto intensa è stata l’esibizione del coro e l’orchestra del Liceo Emilio Ainis di Messina . I bravissimi musicisti accompagnati dai loro maestri, hanno deliziato i presenti in due momenti musicali, che hanno fatto da cornice alla premiazione. Il primo momento musicale con pezzi quali Mambo, Viva la vita, Senorita, Bohemian Rhapsody , Refiner’s Fire, ed il secondo con Firework ed Adiemus, che ha visto impegnato anche il coro. Ospiti dell’evento il conduttore televisivo ed attore Max Giusti e le medaglie olimpiche delle Fiamme Oro i siciliani Antonio Pizzolato, bronzo nel sollevamento pesi ai giochi Olimpici di Tokyo 2021, Mirco Scarantino, tre volte campione europeo di sollevamento pesi e la molisana Maria Centracchio, bronzo nel judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Il concorso si inserisce nella campagna di intensificazione dei controlli sul territorio denominata “Natale in Sicurezza”, ed ha voluto coinvolgere in prima linea i cittadini più giovani in un percorso di cultura della legalità e della sicurezza.

Presenti sul palco anche diverse autorità come il Questore di Messina Gennaro Capoluongo ed il sindaco uscente Cateno De Luca, visibilmente emozionato. Hanno dato un saluto alla platea, composta da alunni provenienti da vari istituti comprensivi di Messina e provincia e ricordato ai giovani di non smettere di credere nei propri sogni, perché la vita è la ginnastica dei sogni. Ventisei ragazzi sono stati premiati tra 600 partecipanti ed i premi sono stati divisi in tre categorie: premio merenda al bar Irrera, pomeriggio al centro commerciale Tremestieri e giovani per il Teatro Vittorio Emanuele. Le seicento lettere recapitate alla Questura di Messina, sono state esaminate da una commissione che è rimasta piacevolmente stupita dalla freschezza, semplicità e sincerità dei messaggi. Cosa desideri dalla Polizia di Stato per un mondo più sicuro? Una semplice domanda, ha spalancato una finestra di suggerimenti, in un’ottica di promozione alla cultura della legalità , di rispetto delle regole e di partecipazione di studenti, commercianti ed istituzioni, condivisa con la Polizia di Stato.