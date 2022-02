LIONS BASKET MESSINA – IL MINIBASKET MILAZZO 66-77. 6° Giornata di ritorno – Campionato di Serie C Silver, Girone Bianco. Parziali di gioco: 11-24, 20-25, 19-14, 16-14. Ennesima partita portata a casa per il Minibasket Milazzo nel campionato di C Silver. Dopo il riposo settimanale, i mamertini ritornano in campo nel messinese per affrontare la Lions Basket Messina di coach Caroè. Con questa partita giocata sabato scorso i ragazzi, capitanati da Sofia, raggiungono le tre vittorie consecutive. La partita si apre subito con un break a favore dei biancorossi, a turno tutti i titoli vanno a segno nel primo quarto, dopo pochi minuti è subito timeout e 0-13 per Milazzo. Iniziano le rotazioni per coach Restanti. La partita si assesta ed i locali non vanno oltre il -6, all’intervallo è 31-49, sugli scudi il trio Di Dio, Mobilia e Sofia che a fine partita registrerà collettivamente 58 punti. Al ritorno i messinesi cercano la rimonta, con i due Caroè sugli scudi, ma, i ragazzi di Coach Restanti riescono a ben gestire il vantaggio ed anche grazie all’apporto di De Gaetano e De Paoli (chiuderanno con cinque punti a testa), il margine rimane tranquillo nonostante la partita ha preso una piaga nervosa; infatti, vengono fischiati vari falli tecnici e la difesa locale, molto asfissiante, viene spesso giudicata ai limiti del regolamento: un metro arbitrale permissivo.