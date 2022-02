SVINCOLATI MILAZZO – VIS REGGIO CALABRIA 100-77. Parziali 26-18 45-40 68-65. La Svincolati Milazzo supera nettamente la Vis Reggio Calabria ed inizia col botto la fase ad orologio. Un successo che consente ai ragazzi di coach Trimboli di confermarsi al secondo posto in classifica nel girone unico . La prima frazione si apre con i Milazzesi sul + 4 dopo il primo minuto di gioco grazie alle realizzazioni di Vidakovic e Sindoni . La Vis risponde con l’ottimo Svoboda ma è il duo di casa Sabeckis – Barnaba a portare i suoi sul + 4 a 4’20 dalla prima sirena. Latella colpisce per i calabresi ma il finale del quarto è tutto di marca Svincolati, Barbera prima ed a seguire Alberione e Sindoni lanciano Milazzo sul + 10 . La frazione si chiuderà poi sul 26-18 . Il secondo periodo registra in avvio il canestro del -6 di Warwick , la Vis spinge e va sul -4 dopo un minuto e trenta di gioco. Sindoni per i locali e Svoboda per gli amaranto vanno a segno ripetutamente. Gli ospiti con buona intensità operano il sorpasso ed allungano sul + 6 , 31-37 , a 4’30 dal riposo . La Svincolati riattacca la spina e reagisce al break degli avversari, il controsorpasso è servito nei secondi finali del quarto.

Giunge così il riposo lungo con il + 5 dei padroni di casa , 45-40 . Nel terzo quarto dopo un sostanziale equilibrio in avvio, Milazzo spinge sull’acceleratore a metà periodo e si riporta sul +10 ,57-47. La Vis non molla e si riporta sotto prima della penultima sirena , Latella e Svoboda scuotono i suoi portandoli sul -3 . Il terzo quarto si chiude sul 68-65 per i bianco-blu di casa. Gli ultimi dieci minuti sono un monologo della Svincolati Milazzo, forte intensità ed una buona circolazione palla spingono la compagine di Coach Trimboli sul + 13 ,82-69 a 6’00 dalla fine. Coach Ortenzi chiama timeout e prova a scuotere i suoi , ma al rientro la musica non cambia . La Vis ormai sulle gambe alza bandiera bianca , i Milazzesi colpiscono a ripetizione portando in doppia cifra ben cinque dei suoi . La sirena finale decreta il successo della compagine del presidente Giambo’ con un + 23 finale , punteggio 100-77 .

Svincolati Milazzo. Barbera 8 Bianchi 2 Giambo’ n.e. Coluccia , Sabeckis 14 Razbadauskas 5 Vidakovic 11 Alberione 17 Sindoni 25 Lanari , Saraceni , Barnaba 18 All.Trimboli Vice All. Sant’Ambrogio

Vis Reggio Calabria. Larizza, Galimi 2 Svoboda 28 Lo Basso 9 Warwick 7 Marisi 2 Yusuf 2 Latella 23 Fazzari 5 Martino. All. Ortenzi