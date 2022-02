La Volkswagen guidata da un diciottenne prima è stata scaraventata contro una Panda parcheggiata sulle strisce blu e poi è carambolata sul marciapiede abbattendo un segnale stradale e fermando la sua corsa contro il muro dei Molini Lo Presti. Fortunatamente nessun ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.

Ennesimo incidente al “solito” incrocio che collega piazza Sacro Cuore a via Giorgio Rizzo. Questa volta ad essere stati coinvolti poco dopo le 20 sono state tre autovetture. A scontrarsi una Audi A3 guidata da un conducente di nazionalità straniera che proveniva da piazza Sacro Cuore e una Eco Up Volkswagen che percorreva la Giorgio Rizzo verso Piazza Nastasi.

