Si è svolta al Totu’ caffe’ di Milazzo la presentazione del libro “Pandemia e scirocco”, edito da Federspev e scritto dal medico e giornalista Giuseppe Ruggeri. Il volume è stato presentato alla presenza dell’autore, di Giuseppe Genovese, pedagogista e laureato in scienze filosofiche e di Attilio Andriolo, presidente dell’Associazione Culturale Teseo, promotrice dell’evento nell’ambito della manifestazione dei “salotti letterari”.

Giuseppe Ruggeri, medico epidemiologo e giornalista pubblicista, è nato a Messina, dove vive e lavora. Ha fondato e coordinato per anni la rubrica “Medicina e Ambiente” del settimanale “Centonove”. Nel 2020 è stato nominato dal segretario provinciale Graziella Lombardo corresponsabile insieme a Maria Grazia Elfo del gruppo medico-scientifico di Assostampa. Capo redattore di “Messina Medica”, il bollettino d’informazione dell’Ordine dei Medici di Messina. Tra i più importanti riconoscimenti , il premio Sciascia nel 2002 per medici scrittori , l’incarico di v.presidente dell’Associazione Medici Scrittori Italiani.

Il libro nasce dalla necessità di far ordine, così scrive Giuseppe Ruggeri, nella confusa “bailamme” d’informazioni, da cui siamo costantemente bersagliati, in uno con quella di far tesoro dell’esperienza pandemica per riscoprire l’importanza di valori umani spesso dimenticati, come altruismo, coraggio , senso di responsabilità. Giuseppe Ruggeri, infatti, descrive il proprio percorso di medico e giornalista attento alla scienza epidemiologica, ma anche alle trasformazioni socio-antropologiche. Nel corso della presentazione ha preso la parola anche Giuseppe Genovese, pedagogista, il quale ha sottolineato le conseguenze che il lockdown ha avuto sui comportamenti delle persone sane e di quelle malate, soprattutto sulla loro psiche , aggravando spesso sindromi psicotiche e neuro –ansiose o portando il cittadino a soffrire di fobie e ossessioni.

L’incontro si è sviluppato su una sorta di “botta e risposta” durante il quale sono stati snocciolati gran parte delle problematiche , che “Pandemia e scirocco” affronta e approfondisce, denunciando gravi falsità e comportamenti riprorevoli della stampa nazionale e dei talk-show delle numerose televisioni private, dove hanno scorazzato specialmente virologi ed infettivologi , spesso creando terrore e panico fra i lettori e gli ascoltatori , senza evidenze scientifiche chiare a supporto delle loro dichiarazioni. In questo senso dirimente è l’intervista a Giulio Tarro, amico di Giuseppe Ruggeri, stretto collaboratore di Albert Sabin e Luc Montaigner, che non si è fatto scrupolo di tacciare di ignoranza i virologi “star” delle televisioni. Interessante argomento è stato quello del cosiddetto “protocollo M” per la terapia domiciliare dei pazienti Covid nella fase precoce della malattia a base di cortisone , betametasone per l’esattezza, ed antibiotici ,azitromicina, a cui si aggiungerebbero gli eparinici , se non dovessero regredire i primi sintomi. Questo protocollo prende la sigla M da Messina e da Mondello Lorenzo, ex primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Papardo, perché è stato lui per primo a proporla ed i risultati sono stati sorprendenti , visto che oltre il 90% dei pazienti così trattati sono guariti, senza ricorrere alle cure ospedaliere e soprattutto senza intasare le Terapie Intensive.

La parte finale della presentazione è stata riservata alle domande del numeroso pubblico presente, fra cui un gruppo di sordo-muti, che hanno seguito l’intera presentazione tramite la traduttrice Martina Previti, rimasta in piedi accanto al tavolo dei relatori a rendere fruibile anche per loro i contenuti delle relazioni.