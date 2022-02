Per consentire l’esecuzione di lavori di bitumazione nelle vie San Paolino, via Migliavacca e via Marinaio d’Italia, il comandante della Polizia locale, Giuseppa Puleo ha emesso ordinanza con la quale dispone, la prossima settimana, la modifica temporanea della viabilità. Ecco il dettaglio.

Lunedì 14 e martedì 15 dalle ore 07,00 alle ore 18,00 divieto di transito veicolare sulla via San Paolino nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con la via Contura e l’intersezione con la via Kennedy; sulla via Contura nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con la bretella d’ingresso dell’Asse Viario e l’intersezione con la via a S an Paolino; ed ancora sulla via Kennedy nel tratto compreso tra l’intersezione con la via San Paolino e il civico n. 54 di via Kennedy.

Sarà installato un segnale di preavviso di divieto di transito veicolare per lavori sulla via Kennedy all’intersezione con la via Libertà, e sulla via Due Bagli all’intersezione con la via Rio Rosso.

Nel giorni di mercoledì 16 e giovedì 17 invece, sempre dalle 7 alle 18 divieto di transito veicolare sulla via Migliavacca nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con la via A. De Gasperi e l’intersezione con la via Ciantro.

Da mercoledì 16 a venerdi 18 poi, dalle 07,00 alle 18,00 divieto di transito veicolare sulla via Marinaio D’Italia nel tratto stradale compreso tra la via Delle Ninfe e l’intersezione con Piazza Sa Papino; divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Marinaio D’Italia nel tratto stradale compreso tra la via Delle Ninfe e l’intersezione con Piazza San Papino.