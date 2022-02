Sicuramente i titolari della gioielleria Perdichizzi, nelle prossime ore, chiariranno la circostanza magari tramite le telecamere di sorveglianza. Le vetrine risultano imbrattate di graffiti con vernice rosse da un presunto “romeo” che non ha trovato di meglio che dichiarare il suo amore utilizzando lo spray. Una dichiarazione che di certo non è passata inosservata ma che rischia di costargli tanto.

Stanotte ignoti hanno imbrattato la vetrina di una gioielleria del centro di Milazzo. I contorni sono ancora da definire in modo da capire realmente cosa sia successo, ma sin dalle prime ore delle mattina l’episodio non è passato inosservato con tanto di foto e video sui social.

