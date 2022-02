Il commissario ad acta Antonio Giannettino ha indetto per lunedì 14 febbraio la seduta del cda della Fondazione Lucifero in cui è prevista la surroga dei consiglieri dimissionari e l’ingresso di padre Santino Colosi e Maria Teresa Collica. L’assessorato regionale alla Famiglia ha nominato il funzionario dopo una serie di sedute in cui l’ingresso dei componenti non è avvenuto per divergenze sulla presenza del terzo dimissionario, Delfina Guidaldi, che però rimaneva in carica in attesa della sua sostituzione su designazione del Provveditorato agli studi di Messina. All’ordine del giorno è prevista anche la nomina del presidente e del vice ma difficilmente si troverà un accordo. A rimanere a far parte del cda Franco Scicolone e Gino Puglisi.

L’INTERROGAZIONE DI MAISANO. Il consigliere comunale della Lega Damiano Maisano ha presentato una interrogazione sulla Fondazione Lucifero dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di ricorrere al Tar avverso il decreto dell’assessore regionale dello scorso 27 dicembre con il quale è stato ricomposto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Barone Lucifero, previa surroga dei consiglieri dimissionari.

Nel documento Maisano chiede di conoscere qual è l’interesse del Comune di Milazzo a sostenere questo ricorso contro la Regione Siciliana; se il Sindaco e gli Assessori prima di presentare ricorso si siano confrontati con la segreteria della Fondazione, con i componenti del Cda ed in particolare con il rappresentante del Comune di Milazzo, o con gli uffici preposti della Regione Siciliana. Ed ancora qualora ritenga sussistente in capo al Comune una specifica competenza con riferimento alle attività della Fondazione, al punto da poter promuovere un ricorso per incidere sulla composizione del suo organo di Governo, se sia a conoscenza, che iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere sulle questioni di legalità e trasparenza sollevate anche a mezzo stampa dal rappresentante del Comune di Milazzo in seno al Cda Franco Scicolone. E più in particolare, se sia a conoscenza, che iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere con riferimento alla nota del componente del CdA nominato dal Comune di Milazzo Franco Scicolone, presentata il 13 dicembre scorso.