La realizzazione del parcheggio multipiano a piazza XXV Aprile con i fondi nazionali sarà fondamentale per limitare l’accesso delle auto nel centro di Milazzo è attuare le ztl (zone a traffico limitato. Il sindaco Pippo Midili ha incontrato questa mattina una delegazione di cittadini residenti nelle zone adiacenti piazza 25 Aprile per affrontare, così come da loro richiesto, la questione relativa all’implementazione dell’attuale parcheggio, con la sua trasformazione in multipiano per aumentare il numero dei posti.

Nel corso del confronto sono stati chiariti diversi aspetti relativi all’intervento che il Comune intende attuare, grazie ad un finanziamento esterno, in un’ottica di rivisitazione della viabilità cittadina. Preliminarmente i cittadini hanno rappresentato quelli che a loro avviso sono le criticità: primo tra tutti l’impatto visivo proprio all’ingresso della città e poi la stessa funzionalità visto che – hanno affermato – il parcheggio, da quando ospita gli stalli blu, spesso rimane vuoto.

Il sindaco ha spiegato che la realizzazione del parcheggio multipiano di piazza 25 Aprile, che consentirà di ottenere complessivamente 338 posti macchina, rientra in una progettualità mirata a dotare Milazzo di un adeguato numero di aree per la sosta in rapporto alla popolazione. “E in tal senso l’Amministrazione ha proceduto ad uno studio che permette di avere il quadro preciso dei posti esistenti nell’intero territorio cittadino e nello specifico in quella zona dove la dotazione dei posti disponibili è praticamente inesistente tra passi carrabili e stalli per i disabili. Autorizzazioni che sono in fase di controllo” – ha aggiunto Midili – aggiungendo che altri parcheggi saranno realizzati al Borgo e nella zona della vecchia stazione Fs dove il Comune ha recentemente acquistato lo scalo ferroviario.

“Una pianificazione a largo raggio – ha concluso Midili assicurando che il progetto definitivo sarà illustrato ai cittadini, per far sì che Milazzo possa, al pari di altre località turistiche, avere una regolamentazione viaria attraverso le Ztl nel centro cittadino assicurando nel contempo il diritto alla sosta ai propri residenti. Diritto che oggi, numeri alla mano, non è garantito”.