Sarà un commissario ad acta dell’assessorato regionale alla Famiglia a fare insediare i nuovi componenti del cda della Fondazione Lucifero facendo finire un braccio di ferro che da settimane congela l’attività dell’ente. La nomina del funzionario Antonio Giannettino si è resa necessaria per dirimere uno scontro in seno al consiglio di amministrazione che ha impedito l’insediamento di padre Santino Colosi (rappresentante della Curia) e Maria Teresa Collica (Corte d’Appello di Messina) in sostituzione dei dimissionari Francesco Iannucci e Vincenzo Ciraolo.

I due neo consiglieri non hanno risposto alle convocazioni che si sono succedute il mese scorso poiché ritenevano che la presenza della terza dimissionaria, Delfina Guidaldi (ancora non sostituita dal Provveditorato agli Studi di Messina), inficiasse tutta la procedura. Una interpretazione errata in base a quanto riportato nel decreto assessoriale del 3 febbraio a firma dell’assessore regionale Antonio Scavone. Si legge chiaramente, infatti, che le dimissioni della professoressa, dirigente scolastico dell’Istituto Guttuso di Milazzo, sarebbero diventate effettive «trascorsi i 30 giorni» dalla presentazione delle stesse. Dunque Guidaldi non solo in quel momento manteneva la carica ma poteva indire in qualità di presidente facente funzioni le riunioni di cda in cui era previsto l’insediamento.

Perplessità, quelle di Colosi e Collica, espresse in una nota anche dalla segretaria dell’ente ma l’ufficio regionale ha ribadito con fermezza l’obbligo «di dare esecuzione ai provvedimenti amministrativi assunti dalla pubblica amministrazione…rammentando che gli stessi possono essere impugnati unicamente nelle sedi competenti soltanto dai soggetti legitimati».

Tempo prezioso che è stato perso nell’ultimo mese e che ha congelato provvedimenti urgenti oltre alla elezione del nuovo presidente. Il commissario ad acta Giannettino convocherà la riunione del cda in cui è prevista la surroga la prossima settimana. Non parteciperà la professoressa Guidaldi poiché dichiarata ufficialmente decaduta. Rimangono in carica Gino Puglisi e Franco Scicolone.