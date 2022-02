A Milazzo è possibile ottenere certificazioni gratuite con Garanzia Giovani. Il Programma Garanzia Giovani 2 è il Piano Europeo per fronteggiare la disoccupazione giovanile e rendere più semplice l’inserimento lavorativo. Con queste finalità l’UE prevede una serie di provvedimenti legislativi e finanziamenti che hanno lo scopo di offrire opportunità lavorative e/o formative a favore di giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti), residenti in Italia (cittadino comunitario o straniero extra UE regolarmente soggiornante), che non sono impegnati in un’attività lavorativa stabile.

Come funziona Garanzia Giovani 2. Ogni Regione attua il piano Garanzia Giovani organizzando e coordinando le iniziative, avvalendosi dei Centri per l’Impiego ed Enti Privati Accreditati; questi svolgono le attività di informazione, accoglienza e orientamento, per conoscere i bisogni, gli obiettivi e le potenzialità di ogni soggetto e individuare il percorso più adatto.

I servizi, dunque, variano in base alla Regione. In Sicilia, ad esempio, la platea di destinatari è più ampia: la fascia di età, infatti, è compresa tra i 18 e i 35. Di conseguenza è possibile aderire al programma Garanzia Giovani in una Regione, anche se diversa da quella di residenza o domicilio.

Cos’è la misura 2A. La Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” ha lo scopo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare l’inserimento lavorativo, sulla base degli obiettivi di crescita professionale rilevati durante la fase di orientamento, attraverso percorsi formativi di gruppo, gratuiti, di 200 ore, che certifichino anche le conoscenze acquisite al termine delle lezioni.

Tipologie di percorsi formativi. Certificazione linguistica: il percorso prevede una preparazione linguistica al fine di acquisire un Attestato di Certificazione riconosciuto anche all’estero; Certificazione delle competenze informatiche: il percorso formativo permette di acquisire le competenze necessarie all’ottenimento di un Attestato di Certificazione Eipass riconosciuta anche all’estero.

Come fare domanda. Il primo step è il login o registrazione tramite SPID al >>> Portale Regionale; Una volta effettuato l’accesso bisognerà aderire al Programma Garanzia Giovani. Dopo l’adesione al Programma Garanzia Giovani si potrà fissare un appuntamento al Centro per l’impiego per ricevere tutte le informazioni sul programma, per concordare un percorso personalizzato di orientamento e per stipulare con il CPI il tuo Patto di Servizio.

Requisiti per partecipare. Età compresa tra i 18 e i 35 anni; Residenti in Italia; Disoccupati (o temporaneamente occupati a seconda dei casi.

