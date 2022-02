E’ la storia di un successo personale e lavorativo, quella di Stefano Gitto: un giovane milazzese che ha saputo mettere a frutto le competenze acquisite durante la frequenza dell’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo, una scuola dove le eccellenze fioriscono grazie all’azione sinergica tra la didattica formativa, la dotazione tecnologica e l’orientamento al lavoro. Da diversi anni, ormai, l’Istituto diretto da Stefania Scolaro offre ai suoi diplomati concrete possibilità di lavoro, anche a breve distanza dal diploma. Insieme a lui, tanti giovani di Milazzo e del territorio circostante che hanno frequentato gli indirizzi offerti dall’Itet, hanno potuto accedere a prestigiose carriere nei più diversi ambiti, arrivando ad aggiudicarsi contratti di rilievo e ben remunerati.

Subito dopo aver ottenuto con risultati brillanti il Diploma di Stato nell’indirizzo “Costruzione, Ambiente e Territorio”, Stefano Gitto si è iscritto all’Università degli Studi di Messina, dove ha frequentato la Facoltà di Ingegneria Meccanica. Il suo percorso universitario è stato lineare e veloce, tanto che è riuscito a laurearsi nei tempi previsti, ottenendo la votazione di 110 e lode e discutendo una tesi di Laurea dal titolo “Comportamento meccanico di dispositivi TLIF in titanio trabecolare” con la relatrice Gabriella Epasto. Un lavoro prestigioso e innovativo che la Dirigente Scolastica dell’Itet “Leonardo da Vinci” sarà felice di presentare nell’Aula Magna dell’Istituto, durante una giornata dedicata ai ragazzi che frequentano l’indirizzo CAT(GEOMETRA) e che costituirà un’ulteriore occasione per incrementare il livello qualitativo delle conoscenze e delle esperienze degli alunni in questo settore ricco di opportunità.

Il successo di Stefano non si ferma qui: nonostante abbia conseguito la laurea nel dicembre scorso, ha già ottenuto un incarico annuale come docente di Logistica presso l’Istituto Tecnico Nautico “Caio Duilio” di Messina entrando, giovanissimo, nell’ambito mondo dell’insegnamento. La storia di questo ex alunno dell’Itet è la storia di un ragazzo che, posto davanti ad un ventaglio di possibilità, ha saputo scegliere, tra le tante, la scuola che coltiva i talenti e li fa fruttare e che gli ha aperto la strada più veloce verso il mondo del lavoro. «I giovani come Stefano sono i testimoni migliori del nostro successo – sottolinea la dirigente Stefania Scolaro – un successo che nasce dalla capacità di coniugare la qualità delle conoscenze pratiche e teoriche con le esperienze professionalizzanti della nostra offerta formativa, e che sa orientare gli sforzi e le competenze degli alunni verso la costruzione di un domani migliore. Al nostro ex alunno-oggi Professore-va l’augurio di un luminoso futuro».