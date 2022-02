Sport Club Gravina/Svincolati Milazzo 70 – 76. Parziali 18-23 47-40 54-57. La Svincolati Milazzo espugna il parquet dello Sport Club Gravina , con un + 6 finale , e conquista la seconda posizione in classifica del girone azzurro . Avvio di gara tutto di marca milazzese , Sabeckis per primo ed a seguire Alberione e Vidakovic per il +6 . Coach Marchesano chiama subito timeout , al rientro Gravina prova ad accorciare ma la Svincolati dopo una tripla di Vidakovic torna sul + 6 a 4’26 dalla prima sirena . Garello per i padroni di casa riporta sotto la sua compagine , è -3 sul punteggio di 11-14 . I ragazzi di Coach Trimboli tentano il nuovo allungo e così arriva la tripla di capitan Barbera per il + 6 . Gli Etnei trascinati da Garello e Barbera si riportano sul -3 a 2’30 dal termine del primo periodo , saranno due realizzazioni consecutive degli ospiti con Barnaba a chiudere i primi dieci minuti di gioco sul punteggio di 18-23 . Il secondo quarto si apre con il canestro di Sortino che porta sul -3 Gravina . Tocca a Sindoni con un gioco da 3 rispingere avanti Milazzo . Garello , autentico trascinatore dei suoi , opera il sorpasso a metà frazione . Il tabellone segna + 3 per lo Sport Club . I Milazzesi non demordono e riagguantano la nuova parità a 2’42 dal riposo lungo , nei minuti finali saranno invece i padroni di casa a colpire consecutivamente per il + 7 , punteggio 47-40 . Al rientro il duo Barnaba – Sabeckis realizza per il -2 . Santonocito si mette evidenza per Gravina , ma il lItuano Sabeckis sale in cattedra riportando i bianco-blu ospiti avanti . Il tabellone segna 51-55 dopo i primi tre minuti di gioco del periodo . Equilibrio nel prosieguo, ma molti gli errori sotto canestro da ambo le parti . La terza sirena giunge sul + 3 per Alberione e compagni , punteggio 54-57 . Ultimi dieci minuti , la Svincolati spinge forte ed ottimo è anche l’apporto di Bianchi che si fa valere nel pitturato realizzando quattro punti consecutivi , + 9 a 8’25 dalla sirena finale . L’ ottima fase difensiva degli ospiti respinge gli attacchi del Gravina , Milazzo tocca così anche il + 10 sul punteggio di 55-65 . Coach Marchesano prova a scuotere i suoi e dopo alcuni minuti di sostanziale equilibrio , riesce a riportarsi sotto . A 2’35 dalla fine dei giochi si è sul + 6 Svincolati , 65-71 . Garello non ci sta e si carica la squadra sulle spalle , Gravina non molla ed a 50 secondi dal termine va sul -1 . I mamertini però rimangono lucidi e cinici e nei secondi finali colpiscono dapprima con Sabeckis ed a seguire con il duo Barnaba -Sindoni mettendo la parola fine alle ostilità . La Svincolati Milazzo si aggiudica la gara sul punteggio finale di 70-76 . Adesso il via alla seconda fase con le sfide tra le compagini dei due gironi , azzurro e bianco.

Sport Club Gravina. Sortino 8 Barbera 12 Garello 26 Spina 2 Florio 2 Santonocito 14 Privitera , Spampinato, Ali’ 6 Renna ,

Allenatore Marchesano

Svincolati Milazzo. Barbera 7 Bianchi 6 Coluccia n..e Sabeckis 17 Razbadauskas , Vidakovic 11 Alberione 9 Sindoni 6 Lanari n.e.Scardi n.e. Saraceni n.e. Barnaba 2. All. Trimboli Vice All. Sant’Ambrogio