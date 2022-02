Scatta una foto sulla panchina gialla del Parco Corolla e tagga l’Osservatorio Violenza e Suicidio. La foto che otterrà più like accompagnerà gli eventi del 2022 sia dell’osservatorio che del centro commerciale milazzese per contrastare il fenomeno del bullismo. Non va dimenticato che il bullismo riguarda entrambi i sessi, non solo i maschi. Secondo i dati dell’indagine conoscitiva Istat sul bullismo (https://www.istat.it/it/files/2019/03/Istat-Audizione-27-marzo-2019.pdf) le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi. Nel periodo della rilevazione, oltre il 55% delle giovani 11- 17enni è stato oggetto di prepotenze qualche volta nell’anno mentre per il 20,9% le vessazioni hanno avuto almeno una cadenza mensile (contro, rispettivamente, il 49,9% e il 18,8% dei loro coetanei maschi).

Sono dati che non possono far restare fermi. Per questo motivo è stata avviata questa iniziativa. Contrastare il fenomeno significa anche utilizzare modalità diverse al passo con i tempi che coinvolgano i giovanissimi.

E chi di noi non ha il cellulare in mano pronto per una foto? Ecco perchè tutti i bambini, i ragazzi, le famiglie sono invitati a fare una selfie sulla panchina gialla.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin