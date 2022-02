Condividi questo articolo



Intanto continua la protesta degli operai della Sicem, la società mamertina dopo avere perso le commesse all’interno della Ram (è stata esclusa dall’albo fornitori) ha licenziato 150 operai che attendono quattro mesi di stipendio arretrato e la tredicesima (le somme sono state cedute ad un istituto bancario). Al posto della Sicem hanno vinto la gara triennale per la manutenzione meccanica e quella nei serbatoi tre aziende: Trio, Officina De Pasquale e Paresa. I sindacati hanno avviato un tavolo per fare applicare il patto d’area che prevede l’assunzione del personale che ha perso il lavoro. Secondo indiscrezioni gli operai saranno assorbiti a scaglioni in. base all reali esigenze delle imprese.