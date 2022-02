Il Commissario straordinario dell’Asp 5 Dino Alagna ha nominato altri due primari: il dottore Giovanni Pagàni direttore della Uoc (Unità Operativa Complessa ) di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Milazzo e il dottore Fortunato Manti direttore della Uoc Accreditamento.

Altri 18 concorsi per direttori di strutture complesse di varie discipline compresi l’area veterinaria sono stati già banditi ed a breve saranno definiti, più di venti unità operative semplici e semplici dipartimentali sono state conferite seguendo le linee strategiche definite dall’ultimo atto aziendale.

Il commissario, unitamente al direttore sanitario e amministrativo dell’Asp, hanno operato in questi mesi per ridare slancio e copertura al settore risorse umane considerevolmente carente anche a causa dei numerosi pensionamenti. Sono stati conclusi i concorsi a tempo indeterminato presso l’ospedale di Lipari di Mcau, Patologia Clinica, Ortopedia e traumatologia, Cardiologia, Nefrologia, Medicina Interna, Anestesia. Ostetricia e Ginecologia.

“Molto – spiega Alagna – rimane ancora da fare per il personale del comparto e per rinforzare l’area amministrativa e la informatizzazione. Nei prossimi mesi cercherò di implementare con adeguate risorse i vari reparti”