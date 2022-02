Il sindaco Pippo Midili con propria determina ha nominato il nuovo assessore che sostituisce Simone Magistri. Si tratta del commercialista Pasquale Impellizzeri, 57 anni, noto a palazzo dell’Aquila per aver ricoperto il ruolo di componente del Collegio dei Revisori dei Conti nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2018.

Le deleghe assegnate al neo assessore sono “Servizi sociali e Contenzioso”.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami – ha detto Impellizzeri – che cercherò di ripagare con impegno in un settore molto importante per il Comune come quello dei servizi sociali che rappresentano il luogo strategico del sistema di welfare cittadino dal momento che costituiscono lo snodo e l’interfaccia tra i cittadini e il sistema di interventi e i servizi messi in campo per rispondere ai diversi bisogni e problematiche delle famiglie. Ma anche il settore Contenzioso necessita di particolare attenzione per cercare di trovare le giuste soluzioni per alleggerirne l’entità che rischia poi di incidere in modo rilevante sulle casse comunali. Ritengo che lavorando in sinergia con i colleghi dell’Esecutivo e contando anche sul supporto degli uffici, si possano raggiungere gli obiettivi che l’Amministrazione si è proposta”.

DIETRO LE QUINTE. A chiedere la rimozione di Simone Magistri, privo di copertura in aula consiliare, sono stati i consiglieri comunali (e coniugi) Mario Sindoni e Alessia Pellegrino, rappresentanti di Diventerà Bellissima i quali lamentavano di non avere una rappresentanza in giunta. Ma, secondo gli addetti ai lavori, la nomina di stamattina sarebbe una designazione “a tempo”. Sindoni chiedeva l’ingresso in giunta del medico Gianfranco Nastasi, già presidente del consiglio comunale, ma Midili l’avrebbe rifiutato. Dopo mesi di “trattative” si è chiuso sul nome neutro di Impellizzeri, gradito in particolare al deputato Pino Galluzzo. A Sindoni e Pellegrino la magra consolazione di avere rimosso Magistri e la possibilità di interloquire con maggiore intensità con il neo assessore. Indiscrezioni vorrebbero che Impellizzeri regga l’assessorato fino alle Regionali in modo che l’incarico possa fare anche da sprone politico per i supporter di Sindoni e Galluzzo nell’intercettare il consenso elettorale a favore di Diventerà Bellissima. Subito dopo il momento elettorale, infatti, è previsto l’azzeramento dell’esecutivo Midili e bisognerà riconfermare (o scegliere) i nuovi assessori in base alla nuova composizione parlamentare e ai movimenti in consiglio comunale.