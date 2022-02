Doveva partire prima a luglio, poi ad ottobre, ad un certo punto si disse che si aspettavano i segnali stradali che non arriva la fornitura per gli strascichi della pandemia. La rivoluzione viaria nel centro di Milazzo e il relativo Piano urbano del traffico tanto cara al sindaco Pippo Midili a quanto pare rimarrà ancora per un po’ nel cassetto. L’indiscrezione è uscita a margine dell’incontro che l’amministrazione ha avuto con i commercianti qualche giorno fa. In particolare il primo cittadino – che dell’applicazione del Piano urbano del traffico (Put) ne aveva fatto una bandiera in campagna elettorale – avrebbe preso coscienza che le modifiche, in questa fase, avrebbero comportato più disagi che vantaggi alla circolazione, forse scottato l’estate scorsa dalla disastrosa gestione della nuova viabilità dietro lo stadio Salmeri dove, invece di diluire il traffico in più arterie, è stato convogliato tutta nella nuova strada con le stese file degli altri anni. A far prendere la decisione anche l’impossibilità del corpo di polizia municipale di garantire la gestione delle inevitabili criticità in quanto rimasto sguarnito dopo la scadenza del contratto a 22 giovani agenti.

IN ESTATE ZTL AL TONO. L’Amministrazione tuttavia avrebbe intenzione di testare in estate, proprio al Tono, una ztl (Zona a traffico limitato) sperimentale con l’accesso solo ai residenti e agli automezzi autorizzati a pagamento. Ancora le idee non sarebbero chiare, le decisioni finali sarebbero legate alla eventuale concessione al Comune delle aree demaniali come l’arenile e parte di piazza ngonia, da destinare a parcheggi o, comunque, da chiudere per evitare l’accesso indiscriminato a centinaia di auto nel corso della giornata. Se l’indiscrezione venisse confermata l’accesso a lidi e locali potrebbe sarebbe garantito a piedi, dal trenino o da bus navetta che partono dal centro. Un indizio è la previsione di spesa già previsto dagli uffici di 120 mila euro per il 2022 di 120 mila euro per la fornitura di telecamere e software per Ztl. Di certo l’interdizione avverrà nelle strade interne del Tono.

Un’altra modifica potrebbe essere il doppio senso di marcia della via Cristoforo Colombo che consentirebbe di collegare la litoranea di ponente con quella di Levante evitando il giro dalla via Salita San Francesco (necessaria, però, la realizzazione di una rotatoria amovibile in Marina Garibaldi).

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PREVISTE. Secondo le indiscrezioni che trapelavano dal palazzo municipale la rivoluzione viaria di ottobre doveva cominciare con un intervento “soft”: isola pedonale in via Piraino (zona Padalino – Scotch Bar), inversione di marcia nella via che costeggia Piazza Caio Duilio, Piano Baele, via Cumbo Borgia (queste vie andranno in direzione Chiesa Madre) e via Matteo Nardi (si potrà “scendere” in Marina). L’intervento più complesso e ambizioso rimaneva il doppio senso di circolazione sulla via Cristoforo Colombo e il cambio di marcia di via Cumbo Borgia (si può andare verso il teatro Trifiletti).