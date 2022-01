Sotto l’egida del Soroptimist International club di Milazzo, il 19 gennaio è stato presentato il saggio di Agata Spampinato, past President del club, dal titolo Il paradosso mariano. Cornelio Fabro rilegge S. Kierkegaard. L’evento, che si è svolto on line a causa delle attuali restrizioni dovute alla pandemia, ha registrato un alto numero di collegamenti anche perché la modalità a distanza ha consentito la partecipazione di vari club d’Italia: dalla Sicilia alla Lombardia, al Veneto ed al Friuli-Venezia Giulia (Milazzo, Messina, Catania, Siracusa, Palermo, Ragusa, Catanzaro, Roma, Ancona, Rimini, Venezia, Milano Fondatore, Forlì, Alto Friuli, Cividale del Friuli, Pordenone). Significativa è stata anche la partecipazione di alcune socie del club della Repubblica di San Marino; erano presenti anche il presidente del Lions International Club di Milazzo, Salvatore Picciolo ed il presidente del Rotary International Club di Milazzo, Ammiraglio Legrottaglie.

I lavori sono stati aperti dalla Presidente del Soroptimist International club di Milazzo Raffaella Catania, che, oltre a mettere in risalto gli aspetti fondamentali dell’opera, ha sottolineato la felice coincidenza fra il tema fondante del saggio, che pone l’accento sulla centralità della figura della Madonna, e la specificità del Soroptimist, che è un club service femminile, orientato a dare supporto alle donne nei diversi ambiti della loro vita sociale, dalla famiglia al lavoro, e a promuovere azioni e creare opportunità per migliorarne le condizioni di vita e fare emergere e attuare le loro potenzialità. Sono intervenuti, per porgere il loro saluto, Padre Alberto Carrara, professore di Antropologia filosofica e Neurobioetica presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” di Roma, e Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliario della Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, il quale ha ricordato come il lavoro di Agata Spampinato, affondi le sue radici in una lunga e minuziosa attività di ricerca iniziata sin dalla preparazione della tesi di laurea e proseguita con il Dottorato in Filosofia conseguito presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”, dove collabora con il Gruppo di Ricerca di Neurobioetica.

Hanno inviato il loro saluto attraverso la Presidente del Soroptimist anche il Sindaco di Milazzo Pippo Midili e l’assessore alla cultura Francesco Alesci. È intervenuta poi la Presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia, Giovanna Guercio per un saluto iniziale.

Carmelo Pandolfi, Ordinario di Filosofia Medievale nel Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum” di Roma, membro del Consiglio di Facoltà e della Commissione dottorati, autore di importanti pubblicazioni su Tommaso, Boezio, von Balthasar e di volumi teoretici, tra i quali vanno ricordati Il tempo come metodo, Kant, Hegel, Heidegger in Cornelio Fabro, Forme del pensare cristiano ha sottolineato il taglio speculativo, non devozionistico, del saggio. Aspetti su sui è tornata Marianna Gensabella, già professore ordinario di Filosofia morale presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina, dove attualmente è titolare di un contratto in Bioetica e media digitali per il Corso di Laurea Magistrale in Linguaggi e metodi del Giornalismo.