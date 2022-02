Il consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato una interrogazione per segnalare i ritardi che caratterizzano il rilascio del Pass residenti da parte degli uffici comunali. Maisano evidenzia che molti utenti e cittadini milazzesi hanno inoltrato richiesta di rilascio del pass della sosta per residenti agli uffici preposti tramite ufficio protocollo del comune, ma dalla domanda all’accettazione della richiesta i tempi risulterebbero di oltre due mesi.

“Tempi irragionevolmente lunghi e non conformi alla disciplina normativa oltre che inaccettabili per gli utenti che restano esposti al rischio di verbali. Tra l’altro – prosegue il consigliere – questi ritardi costringono i cittadini che abitano nelle vie interessate dalla sosta a disco orario ad adottare comportamenti non corretti ed in particolare a modificare continuamente l’orario per non incorrere in multe ingiuste.

In considerazione di tutto ciò l’esponente della Lega in consiglio comunale chiede di conoscere “per quali ragioni gli uffici preposti non rilasciano i pass in tempi certi e celeri; qual è il numero delle richieste dei pass presentati al protocollo generale del comune dagli utenti negli ultimi sei mesi e quello dei pass di sosta per residenti rilasciati negli ultimi 6 mesi”.

Maisano chiede poi al sindaco di sollecitare “gli uffici preposti affinché il rilascio dei pass avvenga in tempi assolutamente brevi e comunque conformi alla disciplina sui termini per conclusione del procedimento amministrativo”.