Spero di poter dare un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi fissati per la stagione in corso, grazie ancora alla società per la serietà dimostrata nei miei confronti».

Il playmaker ha già esordito nel match di sabato scorso vinto contro la sua ex-squadra, gli Amatori Basket Messina, dove ha registrato ben 27 punti. «Ringrazio coach Restanti e la società del Minibasket Milazzo per avermi inserito in un progetto serio e ben implementato – commenta Di Dio – non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e conoscere i compagni. Purtroppo sono stato costretto a lasciare Formia per una serie di motivi personali e ci tengo a sottolineare che la scelta di Milazzo mi ha permesso di non rinunciare agli impegni lavorativi appena presi in Sicilia. Questa è la dimostrazione che il progetto bianco-rosso non è stato accantonato ma sono state mantenute le stesse linee guida prefissate nella programmazione di inizio stagione ovvero la scelta di giovani e la rinuncia al tesseramento di giocatori stranieri, nonostante molti hanno criticato il progetto iniziato quest’anno dalla dirigenza, è chiaramente possibile affermare che la società abbia mantenuto la linea durante l’anno sportivo e non si sia limitata ad una stagione di transizione ma bensì un punto di inizio del progetto. L’affare è stato realizzato grazie alla mediazione del coach Guido Restanti. Leonardo ha deciso di interrompere la sua esperienza a Formia e ritornare in Sicilia in questo 2022 per questioni personali ed anche lavorative, ma, non rinuncia alla sua passione verso la pallacanestro, rimettendosi subito in gioco in un contesto nuovo per lui come quello di Milazzo.

Colpo di mercato per l’che aggiunge alla sua squadra un giocatore che vanta un’esperienza di gioco importante nella sfera siciliana e non solo. È, il giovane playmaker classe 2000, 183 cm che vestirà i colori biancorossi fino al termine della stagione in corso. Messinese di origine, Leonardo è un giocatore talentuoso che ha già dimostrato di poter tranquillamente affrontare palcoscenici superiori, ciò viene riscontrato anche nelle sue ultime esperienze ovvero Formia (Serie B), Castanea (C Gold), Virtus Ragusa (C Silver) ed Amatori (C Silver). Le statistiche recitano numeri importanti durante la passata esperienza in Serie B dove Leonardo registra ben undici punti di media con un high-score di 25 punti nella partita contro Molfetta. In provincia viene già ben conosciuto ai tempi dell’Amatori Basket, dove si afferma come capocannoniere del campionato con una media di oltre 20 punti a partita.