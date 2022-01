A causa di complicanze del covid si è spento durante la notte l’ex assessore comunale Maurizio Catanzaro, 63 anni. Catanzaro era ricoverato all’ospedale Papardo di Messina. Per lungo tempo è stato uno dei rappresentanti più noti della destra cittadina. Da militante nel Movimento Sociale Italiano, ha ricoperto la carica di consigliere provinciale sostituendo come primo dei non eletti l’avvocato Mimmo Nania, passato alla Camera dei deputati.

Dopo il passaggio naturale in Alleanza Nazionale, negli anni ’90, è stato nominato assessore nella giunta del sindaco Carmelo Pino. Successivamente ha collaborato con l’ex onorevole Carmelo Briguglio. Negli ultimi anni ricopriva incarichi nei gruppi consiliari all’Ars. Alla famiglia Catanzaro le condoglianze della redazione di Oggi Milazzo.