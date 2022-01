VIDEO. Stamattina numerosi lettori hanno segnalato alla redazione di Oggi Milazzo la presenza di un elicottero che ha sorvolato in maniera continuativa l’area che sovrasta il castello di Milazzo, trasportando materiale.

In un primo momento si ipotizzava che si trattasse di lavori collegati alla dismissione del teatro dismesso all’interno della cittadella, in realtà, grazie alle informazioni fornite dall’ufficio tecnico comunale, si è appurato che si tratta di un intervento per spostare attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della parete rocciosa sottostante il Castello che si affaccia a Ponente. Sul posto anche esperti rocciatori che stanno effettuando materialmente i delicati interventi di messa in sicurezza con la posa di reti metalliche.