Dirigente licenziato, il comune di Milazzo non dovrà reintegrare l’ingegnere Raffaele Cucinotta

Il comune di Milazzo non dovrà reintegrare l’ex dirigente Raffaele Cucinotta, assunto durante la scorsa legislatura come capo dell’Ufficio tecnico. Il tribunale di Barcellona ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dall’ingegnere messinese con il quale impugnava il licenziamento disciplinare del 12 luglio 2021 e chiedeva la riassunzione.

Il 6 luglio 2017 nei confronti di Cucinotta era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare per fatti commessi nel periodo aprile 2014- settembre 2015 quando era funzionario del comune di Messina. Il Comune di Milazzo prima aveva disposto la sospensione obbligatoria dal servizio, il licenziamento, invece, era stato definito a seguito della sentenza di condanna, ancorché non definitiva, emessa dal Tribunale di Messina il 22 dicembre 2020. A difendere il comune è stato l’avvocato Natale Bonfiglio.