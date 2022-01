ULTIMA ORA. Abitazione in fiamme nel centro di Spadafora. Intorno alle 16,30 le fiamme si sono sprigionate dal primo piano di una palazzina in via Umberto I°. L’edificio è stato evacuato compreso i negozi al pian terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si sa al momento le cause e se vi sono feriti. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una bambina.

