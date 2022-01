Condividi questo articolo



Infine, notiamo con rammarico, ma senza stupore, che i grandi assenti da tavoli e riunioni convocati per le prossime settimane per salvare il salvabile sono i cittadini, i portatori d'interessi diffusi e gli altri comuni del comprensorio. Non solo non vengono invitati, ma neppure lontanamente menzionati. Secondo i politici locali, le segreterie sindacali e i dirigenti aziendali, si presume per questi ultimi dato che non parlano, è ancora una volta sulla loro testa che bisogna decidere. Mutando il necessario, chiediamo: "Quousque tandem abutere, RAM, patientia nostra?"







D’atro canto, i sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela non scoprono le loro carte. Da che parte stanno? È vero: hanno inviato le prescrizioni sanitarie al ministero da includere nella nuova AIA, che però lo stesso ministero non le ha recepite. Perché? Al momento, quel che è certo, dal verbale della conferenza dei servizi che abbiamo letto, è che i due sindaci hanno condizionato le prescrizioni a uno studio di fattibilità. Un po’ come dire: “il limite di velocità è 130Km/h, lo imponiamo ma non siamo certi che sia davvero pericoloso infrangerlo”. Orbene: se l’autorità non è sicura che superare i 130 Km/h, o infrangere i limiti di anidride solforosa nel nostro caso, possa nuocere -con quale giustificazione impone, dunque, i limiti stessi? Non sarebbero essi determinati arbitrariamente? In sostanza, se così stanno le cose, le prescrizioni che i due sindaci hanno invitato erano viziate da una grave mancanza procedurale da principio. Colpa o dolo? Ci sono o ci fanno? Lo scopriremo presto.