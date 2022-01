Avviati gli interventi di progettazione esecutiva per la rigenerazione urbana, con abbattimento di barriere architettoniche. Il primo lavoro, già concluso, ha riguardato la creazione dell’isola spartitraffico con corsia preferenziale pedonale in prossimità di piazza 25 Aprile (a detta di molti, forse la più inutile di quelle pianificate). In corso anche la realizzazione dell’altra isola spartitraffico nella strada di collegamento tra lo svincolo di Ciantro e la stessa arteria di raccordo tra l’ex passaggio a livello di San Paolino e Grazia, proprio per regolamentare il traffico veicolare, mentre tra qualche giorno partirà anche il cantiere nello slargo compreso tra la via Paradiso e via della Misericordia; in piazza Mazzini, dove sarà creato un “separatore” idoneo a mettere in sicurezza l’incrocio evitando cambi di corsia improvvisi e sosta “selvaggia” dei veicoli nei tratti di corsia che si intersecano con la via Regis e con la via Calì.

A seguire altri interventi che hanno anche l’obiettivo di abbattere concretamente le barriere architettoniche da sempre presenti nel tratto che da via Medici, proseguendo per piazza della Repubblica e via Crispi, conduce alla chiesa di San Giacomo, ma al contempo si vuole dare decoro ad una zona mai curata in modo costante, e che spesso è finita nell’autodeterminazione di coloro che svolgono attività commerciale.

In programma anche i lavori per riqualificare l’area che collega la via Giacomo Medici alla chiesa di San Giacomo con la rifunzionalizzazione e l’allargamento del marciapiede nel tratto di via Crispi, la zona nel cuore della città che spesso si caratterizza per la sosta selvaggia. Al contempo sarà data continuità anche alla pavimentazione che presenta non solo interruzioni ma anche una varietà di colori poco edificante per un centro cittadino e un luogo di aggregazione.