Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Nello Musumeci per «una risorsa che contribuirà al recupero di un bene prezioso del patrimonio d’arte sacra di Milazzo, custodito in un grande complesso monumentale dell’Ordine dei frati minori, testimonianza di storia, cultura e fede».

I lavori di restauro della cappella del Santissimo Crocifisso, scolpito dal beato Umile da Petralia nel 1632, infatti, hanno permesso di rinvenire un affresco seicentesco, rimasto coperto per secoli da un pregevole altare ligneo, entrambi bisognosi di un attento intervento di recupero.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.