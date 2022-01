Milazzo in Zona Arancione, il sindaco chiede di sospendere le lezioni in presenza ma l’Asp dice no

Sospensione dell’attività didattica in presenza, arriva il parere negativo dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) che non consente così al sindaco di poter varare l’ordinanza di chiusura delle scuole con attivazione della Dad.

Ieri il sindaco Pippo Midili, constatato che la città di Milazzo è diventata “zona arancione”, sulla scorta di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione dello scorso 7 gennaio (Disposizioni per il sistema scolastico), ha richiesto al Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Messina la possibilità di sospendere l’attività didattica in presenza. Oggi, l’azienda sanitaria ha espresso parere negativo sottolineando che “benché l’indice dei contagi sia elevato in tutto il territorio provinciale, non si ha evidenza in atto di focolai nella popolazione scolastica”.

L’ordinanza del presidente della Regione non solo dichiarava la Sicilia “zona Arancione” ma dava la possibilità ai sindaci “in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del Covid” di adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività didattiche, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio dell’Asp.