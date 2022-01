Accordo con la Soprintendenza per spostare il Palischermo San Tommaso da piazza San Papino. Si tratta dell’ennesimo annuncio che si spera possa diventare realtà visto che fino ad oggi i precedenti sono rimasti disattesi. Il Comune ha deciso di intervenire, anche se i costi si prevedono tutt’altro che esigui, ed è stato dato mandato ai funzionari del settore lavori pubblici di individuare la ditta che dovrà occuparsi sia dello spostamento che dei lavori.

Al momento non è stato ufficializzato il luogo che accoglierà l’antico barcone della Tonnara, anche se tutto fa presumere che possa essere l’ex asilo Calcagno di Vaccarella che dovrà diventare Museo delle tradizioni marinare dopo il finanziamento ottenuto dalla Regione per la sua ristrutturazione. E in quella sede potrebbero essere anche eseguiti i lavori di sistemazione dell’imbarcazione che versa ormai in uno stato di forte fatiscenza provocata dalla lunga esposizione alle intemperie ma anche da gratuiti atti vandalici. Essa è infatti – come evidenziato dai vari sopralluoghi – “collassata sul versante sinistro, con gravi fenomeni di dissesto causati da cedimenti dell’ossatura dello scafo”.