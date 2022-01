Per gli addetti ai lavori la questione sarebbe chiara: gli uffici finanziari del comune di Milazzo per evitare le prescrizioni hanno inviato anche questa volta le bollette dei tributi senza una verifica puntuale di chi ha chiesto la rateizzazione o ha già pagato. Il risultato? Le cose si sistemeranno successivamente con lunghe code degli utenti al palazzo municipale, ricorsi e comunicazioni varie. Un film già visto ma di cui è stata fatta l’ennesima replica.

A sollevare il problema dell’ultimo invio è stato il consigliere comunale della Lega Damiano Maisano il quale ha presentato una interrogazione sulle bollette dei rifiuti del 2016 che in questi giorni stanno arrivando al domicilio dei cittadini. Maisano, nel sottolineare «che tali bollette, aggravate anche da ulteriori spese di notifica, vengono recapitate a molti utenti che hanno già regolarmente adempiuto al pagamento o che hanno presentato istanza di rateizzazione», ha chiesto al sindaco e all’assessore ai Tributi Mellina «l’ammontare delle spese sostenute dal Comune per la trasmissione degli avvisi di pagamento ai cittadini che hanno già provveduto al pagamento o che, in conformità al regolamento comunale, hanno inoltrato istanza di rateizzazione; se l’Amministrazione sia intenzionata a ricercare le responsabilità ed a recuperare le somme sborsate considerato che tale spesa, a fronte di un fenomeno massiccio e non isolato rischia di costituire un danno economico per l’Ente»; e ancora, «le ragioni per le quali non è stato dato seguito alla rateizzazione approvata dal Consiglio e quali misure sono state predisposte per evitare che i contribuenti che hanno regolarmente versato e quelli che hanno inoltrato istanza di rateizzazione siano costretti a lunghe code negli uffici comunali per chiarire la propria posizione».

DIETRO LE QUINTE. Dall’insediamento dell’amministrazione Midili sono state notificate oltre 100 mila bollette di tributi comunali. In ogni tornata si sono registrate polemiche e disagi per i cittadini poiché sono stati inviati doppioni già pagati o i bollettini contenevano inesattezze. Il problema è che ad oggi il sistema informatico del Comune di Milazzo non prevede un aggiornamento automatico dei pagamenti e spesso questi non si riescono ad aggiornare manualmente per carenza di personale.