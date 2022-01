VIDEO. Incendio nella notte in una mansarda a Santa Marina, frazione di Milazzo. I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti, poco dopo la mezzanotte, per estinguere le fiamme. Un intervento complesso per cui è stato necessario far intervenire diversi automezzi di soccorso sia dal vicino distaccamento di Milazzo che dalla Centrale di Messina.

Le squadre hanno terminato intorno alle 5 e, dopo aver provveduto ad estinguere completamente il rogo, hnnoa effettuato la bonifica e la messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Fortunatamente nessuna persona coinvolta poiché, all’arrivo dei Vigili del fuoco, la palazzina era già stata fatta evacuare. Si ringrazia il lettore di Oggi Milazzo che ci ha inviato i video stanotte sul numero whatsapp 3493958674