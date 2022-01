A Milazzo ci sono 800 positivi, 792 per l’esattezza. Nel dettaglio sono 536 i positivi al tampone molecolare e 256 i positivi al tampone rapido. Nella giornata di ieri sono stati processati 169 tamponi molecolari, 80 positivi, 81 con esiti negativo e 8 dubbi. I tamponi rapidi sono stati 236 di cui 228 negativi e 8 positivi.

Oggi invece 252 tamponi, dei quali 124 molecolari e 128 rapidi che saranno processati nei prossimi giorni. I tamponi sono stati eseguiti sia a persone già positive, sia a coloro che sono sottoposti al primo controllo.

Intanto sono sempre più le attività commerciali che hanno deciso di abbassare le saracinesche in coincidenza dell’aumento dei casi covid. Un po’ per precauzione un po’ per far coinciderere un periodo di riposo post natalizio. Ma una scelta, spesso, dettata dai sempre più frequenti contatti con clienti contagiati o dai casi di positività tra il personale. In modo particolare si tratta di locali della Movida. Uno dei primi è stato il Bukowski – Mestoli & Miscele che giorno 6 gennaio in un post su Facebook ha annunciato la chiusura. «Visto l’aumento dei contagi e dei positivi al Covid-19 – hanno scritto – che purtroppo ha colpito qualche amico e qualche cliente, abbiamo deciso di chiudere per precauzione e sottoporci nuovamente ai controlli». Una chiusura prorogata ulteriormente qualche giorno dopo. L’ultimo in ordine di tempo, invece, è stato The Burg che oggi ha annunciato la chiusura della struttura di piazza Duomo precisando di riaprire presto più tranquilli e sicuri. Un atto di responsabilità che c’è stata anche da parte dei proprietari del Totù, Agora, V – Vermouth & Vinili e la pizzeria Dumbolone che riaprirà proprio oggi. E molte altre attività. Come negozi di alimentari e macellerie.

Da oggi è attiva la nuova piattaforma “Sorveglianza Covid” predisposta dall’Asp Messina per tutti i sindaci della provincia, in modo da fornire dati sempre aggiornati sul numero sia degli attuali positivi che dei nuovi contagiati del giorno.

«Uno strumento – ha spiegato il commissario straordinario Covid Alberto Firenze- all’avanguardia che permetterà ai primi cittadini di conoscere in tempo reale la situazione epidemiologica del loro territorio, predisponendo le misure adatte al contenimento della pandemia».